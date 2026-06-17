Joniškyje blaivus vyras sumušė žmoną, kuri prieš tai smurtavo prieš mažamečius vaikus

Antradienį policija gavo pranešimą, kad 16.45 val. Joniškyje, namuose, blaivus vyras, gim. 1993 m., smurtavo prieš moterį, gim. 1993 m..
Paaiškėjo, kad nukentėjusioji tą pačią dieną, 12.00 val., namuose, smurtavo prieš vaikus, gimusius 2022 ir 2020 metais.
Vyro sumušta moteris po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai, o nukentėję vaikai apžiūrėti medikų ir į gydymo įstaigą nevežti.
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