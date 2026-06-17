Kauno rajone – šūvis į paauglio rankose laikytą telefoną: pareigūnai surado šaulį

Iš pravažiuojančio automobilio, kaip įtariama, šratiniu šautuvu buvo pataikyta į nepilnamečio rankose laikytą mobilųjį telefoną. Laimei, penkiolikmetis nenukentėjo – buvo apgadintas tik telefonas.
Gavę pranešimą, Kauno rajono policijos komisariato pareigūnai nedelsdami pradėjo aplinkybių patikslinimą.
Aiškinantis įvykio aplinkybes buvo renkama ir vertinama informacija, analizuojami surinkti duomenys.
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Nuoseklus pareigūnų darbas leido greitai nustatyti galimą šaulį.
Atlikus tyrimo veiksmus, įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo pareikšti 19-mečiui Kauno rajono gyventojui.
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Už neatsakingus ir aplinkiniams pavojų sukėlusius veiksmus, Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorai.
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