Lietuvos kalėjimų tarnyba: per netikėtus patikrinimus nustatyti devyni trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai

Patikrinimų metu buvo aplankyta ir patikrinta daugiau kaip 100 trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų.
Didžioji dauguma jų laikėsi nustatytų reikalavimų, tačiau devyniems nuteistiesiems nustatyta drausmės pažeidimų: šešiems iš jų nustatytas neblaivumas, o trys nustatytu laiku nebuvo rasti savo gyvenamojoje vietoje. Visiems pažeidimus padariusiems asmenims taikyta drausminė atsakomybė.
Penkiems nuteistiesiems, kuriems buvo nustatytas neblaivumas, sugriežtintos bausmės atlikimo sąlygos – jie perkelti iš atviro tipo kalėjimo į pusiau atviro tipo kalėjimą. Dar vienam nuteistajam, kuriam taip pat nustatytas neblaivumas, vieneriems metams panaikinta teisė vykti į trumpalaikes išvykas.
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Galimybė vykti į trumpalaikes išvykas yra viena iš nuteistųjų resocializacijos priemonių, padedančių palaikyti socialinius ryšius ir atsakingai ruoštis grįžimui į visuomenę. Ši teisė grindžiama pasitikėjimu nuteistuoju ir jo atsakomybe laikytis nustatytų sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.
Lietuvos kalėjimų tarnyba ir toliau vykdys netikėtus patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad nuteistiesiems suteikiamos teisės ir lengvatos būtų naudojamos atsakingai.
Lietuvos kalėjimų tarnybanuteistiejipažeidimai
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