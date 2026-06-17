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Lietuvos kalėjimų tarnyba: per netikėtus patikrinimus nustatyti devyni trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai

2026 m. birželio 17 d. 09:43
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Vykdydami Lietuvos kalėjimų tarnybai pavestas funkcijas, Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai 2026 m. gegužės 29–30 d. vakaro metu atliko netikėtus nuteistųjų, turinčių teisę vykti į trumpalaikes išvykas namo, patikrinimus. Buvo vertinama, ar nuteistieji išvykose laikosi nustatytų elgesio taisyklių ir jiems taikomų sąlygų.
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Patikrinimų metu buvo aplankyta ir patikrinta daugiau kaip 100 trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų.
Didžioji dauguma jų laikėsi nustatytų reikalavimų, tačiau devyniems nuteistiesiems nustatyta drausmės pažeidimų: šešiems iš jų nustatytas neblaivumas, o trys nustatytu laiku nebuvo rasti savo gyvenamojoje vietoje. Visiems pažeidimus padariusiems asmenims taikyta drausminė atsakomybė.
Penkiems nuteistiesiems, kuriems buvo nustatytas neblaivumas, sugriežtintos bausmės atlikimo sąlygos – jie perkelti iš atviro tipo kalėjimo į pusiau atviro tipo kalėjimą. Dar vienam nuteistajam, kuriam taip pat nustatytas neblaivumas, vieneriems metams panaikinta teisė vykti į trumpalaikes išvykas.
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Galimybė vykti į trumpalaikes išvykas yra viena iš nuteistųjų resocializacijos priemonių, padedančių palaikyti socialinius ryšius ir atsakingai ruoštis grįžimui į visuomenę. Ši teisė grindžiama pasitikėjimu nuteistuoju ir jo atsakomybe laikytis nustatytų sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.
Lietuvos kalėjimų tarnyba ir toliau vykdys netikėtus patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad nuteistiesiems suteikiamos teisės ir lengvatos būtų naudojamos atsakingai.
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