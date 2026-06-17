Neblaivi BMW vairuotoja neįsiteko automagistralėje – automobilis nuskriejo nuo kelio ir apvirto

Pirmieji apie Kaišiadorių rajone, ties Užtakių kaimu įvykusią avariją 09 val. 27 min. buvo pranešta ugniagesiams.
Pranešėjas nurodė, kad automagistralėje A1, važiuojant nuo Žiežmarių link Kauno, griovyje guli apvirtęs visureigis, o jame gali būti prispaustų žmonių.
Po poros minučių pranešimą apie šį eismo įvykį gavo ir policija.
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Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad apvirtusiame automobilyje prispaustų žmonių nėra. Gelbėtojai atjungė avariją patyrusio automobilio akumuliatorių.
Policijos pareigūnai nustatė, kad automobilį BMW vairavo moteris (gim. 1984 m.).
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girtas vairuotojasautomagistralėBMW
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