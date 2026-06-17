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Neblaivi BMW vairuotoja neįsiteko automagistralėje – automobilis nuskriejo nuo kelio ir apvirto

2026 m. birželio 17 d. 14:07
Lrytas.lt
Trečiadienį ryte automagistralėje A1 avariją patyrė neblaivios moters vairuojamas automobilis BMW.
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Pirmieji apie Kaišiadorių rajone, ties Užtakių kaimu įvykusią avariją 09 val. 27 min. buvo pranešta ugniagesiams.
Pranešėjas nurodė, kad automagistralėje A1, važiuojant nuo Žiežmarių link Kauno, griovyje guli apvirtęs visureigis, o jame gali būti prispaustų žmonių.
Po poros minučių pranešimą apie šį eismo įvykį gavo ir policija.

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Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad apvirtusiame automobilyje prispaustų žmonių nėra. Gelbėtojai atjungė avariją patyrusio automobilio akumuliatorių.
Policijos pareigūnai nustatė, kad automobilį BMW vairavo moteris (gim. 1984 m.).
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Vairuotojai nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,93 prom.
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