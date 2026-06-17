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Pabandykite atpažinti, jei pavyks: Kauno policija prašo pagalbos, bet ieškomų žmonių veidus uždengė

2026 m. birželio 17 d. 14:29
Lrytas.lt
Kauno policija kreipiasi į visuomenę su prašymu padėti atpažinti avarijos byloje ieškomus žmones. Tačiau prašydama visuomenės pagalbos policija elgiasi labai keistai – prašydama atpažinti žmones, jų veidus uždengė. Tad pabandykite atpažinti, jei pavyks.
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Kaip rašoma Kauno apskrities VPK pranešime, Kelių policijos skyriaus pareigūnai atlieka tyrimą dėl eismo įvykio, kuomet gegužės 29 d. apie 22 val. 32 min. Kaune, Laisvės al., juodos spalvos mopedas kliudė stovintį automobilį „Subaru“ ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo žmones, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šiuos žmones uždengtais veidais, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 64 486 arba rašyti el. p. egidijus.indriunas@policija.lt.
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