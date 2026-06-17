Pabandykite atpažinti, jei pavyks: Kauno policija prašo pagalbos, bet ieškomų žmonių veidus uždengė

Kaip rašoma Kauno apskrities VPK pranešime, Kelių policijos skyriaus pareigūnai atlieka tyrimą dėl eismo įvykio, kuomet gegužės 29 d. apie 22 val. 32 min. Kaune, Laisvės al., juodos spalvos mopedas kliudė stovintį automobilį „Subaru“ ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo žmones, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šiuos žmones uždengtais veidais, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 64 486 arba rašyti el. p. egidijus.indriunas@policija.lt.