Pasieniečiai Čepkelių pelkėje sulaikė 12 migrantų iš Burundžio

Atlikus reikiamas procedūras migrantai buvo grąžinti atgal į Baltarusiją.
Prie sienos su Baltarusija Lietuvos pusėje ginantis nuo migrantų antplūdžio buvo nutiesta koncertina ir įrengta apsauginė tvora.
Čepkelių pelkėje dėl nestabilaus grunto ir gamtinių kliūčių tokios infrastruktūros įrengti nebuvo įmanoma.
Geras pasiruošimas Burundžio piliečiams nepadėjo: užfiksavo nesėkmingą bandymą patekti į šalį
Sieną ten Kabelių pasieniečiai saugo kitomis priemonėmis. Viena jų – stebėjimo sistema. Ji šiame Varėnos rajone esančiame ruože veikia netoli nuo sienos linijos į Lietuvos gilumą, kur yra stabilaus grunto juosta.
Į stebėjimo sistemos akiratį patenka bet kas, sugebėjęs raistu pasiekti tas vietas.
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Antradienį popiet Kabelių pasieniečiai taip užfiksavo iš Baltarusijos besibraunančią 12 asmenų grupę. Į šią vietą iškart buvo nukreipti arčiausiai buvę patruliai ir pasiųstas kinologas su tarnybiniu šunimi.
Atėjūnai toli nenubėgo, nes padedami tarnybinio keturkojo pasieniečiai įsibrovėlius greitai aptiko pelkėje ir sulaikė.
Visi bandžiusieji neteisėtai patekti į Lietuvą buvo jauno amžiaus vyrai. Jie teigė esantys nuo 19-os iki 30 metų. Dokumentų nė migrantas neturėjo ir prisistatė Burundžio piliečiais.
Atėjūnai buvo gerai pasiruošę būti lauko sąlygomis – turėjo miegmaišius, šiltų drabužių ir apsiaustų nuo lietaus, nemažai maisto, vandens ir kitų daiktų.
Dauguma jų teigė esantys Rusijoje besimokę studentai, o nelegalios kelionės tikslo valstybėmis nurodė Vokietiją ir Belgiją.
Kabelių užkardos pasieniečių sulaikytiems atėjūnams, kaip visada daroma, buvo atlikti išsamūs individualūs vertinimai. Jų metu VSAT pareigūnai nustatė, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių.
Įvertinus visas aplinkybes nuspręsta teisės aktų nustatyta tvarka šių migrantų neįleisti į Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją. Tai buvo padaryta ties to paties Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorija.
Pastaruoju metu iš Baltarusijos į Lietuvą bandantys prasmukti migrantai dažniausiai būna maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, neretai įžūlūs, besistengiantys išvengti kontakto su VSAT pareigūnais.
Pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję migrantai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaidė į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat juos keikė.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido iš Baltarusijos įsibrauti 792 tokiems migrantams. Į Latviją iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti ir buvo apgręžti ar atgrasinti net 5775 atėjūnai, į Lenkiją nepateko 208.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaimigrantai
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