Pasikėsinimas nužudyti dėl chuliganiškų paskatų vyrui užtraukė keturiolikos metų laisvės atėmimo bausmę

Byloje surinkti duomenys atskleidė, kad kaltinamasis 2026 m. balandžio 1 d., apie 19 val., prekybos centro apsaugos patalpose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo nukentėjusįjį, grasino nupjauti galvą bei nužudyti, be dingsties, tai yra dėl chuliganiškų paskatų, turėdamas tikslą peiliu smogti nukentėjusiajam, tai yra nužudyti, kaire ranka apglėbė sėdinčio nukentėjusiojo kaklą, o dešine ranka užsimojo peiliu jam smogti.
Nukentėjusysis aktyviai pasipriešino – sugriebė už kairės rankos ir išsilaisvino, o kartu buvęs kitas žmogus sugriebė kaltinamajam už dešinės rankos, kurioje jis laikė peilį, todėl jis peilį išmetė ir nukentėjusiojo nenužudė, tai yra nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jo valios.
Vertindama byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatavo, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė dėl chuliganiškų paskatų – pasikėsino smurtauti prieš nukentėjusįjį dėl menkavertės dingsties (įsitikinęs, kad buvo be pagrindo sulaikytas), ignoruodamas elementarias moralės bei elgesio normas, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams.
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Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kaltinamojo chuliganiškos paskatos pasireiškė neišprovokuota agresija, iki tol tik iš matymo pažįstamo nukentėjusiojo užpuolimu ir pasikėsinimu jį nužudyti nesant jokių asmeninių tarpusavio santykių.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė vieną labai sunkų nusikaltimą žmogaus gyvybei, jis nutrūko pasikėsinimo stadijoje, į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę charakterizuojančius duomenis – nedirba, baustas administracine tvarka, anksčiau ne kartą teistas, taip pat ir už pasikėsinimą padaryti labai sunkų nusikaltimą žmogaus gyvybei, šį nusikaltimą padarė neišnykus teistumui, praėjus šiek tiek daugiau nei septyniems mėnesiams po to, kai buvo paleistas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos atlikęs ilgalaikę laisvės atėmimo bausmę, ir skyrė jam galutinę subendrintą bausmę – 14 metų 3 mėnesių laisvės atėmimą.
Teisėjų kolegija nukentėjusiojo pareikštą civilinį ieškinį tenkino iš dalies – iš kaltinamojo nukentėjusiajam priteisė 500 eurų neturtinės žalos atlyginimą.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.