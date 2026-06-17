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Stambus sukčių grobis – Vilniuje iš moters išviliojo 107,3 tūkst. eurų

2026 m. birželio 17 d. 08:00
Vilniuje rusakalbiai sukčiai iš moters išviliojo 107,3 tūkst. eurų – didelę pinigų sumą grynaisiais moteris atidavė į namus atėjusiam nepažįstamam vyrui.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1960 m.).
Ji pareiškė, kad laikotarpiu nuo birželio 3 iki 9 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę medicinos įstaigos darbuotoju, banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo didelę pinigų sumą.
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Vilniussukčiairusakalbiai
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