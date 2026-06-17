Stambus sukčių grobis – Vilniuje iš moters išviliojo 107,3 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1960 m.).
Ji pareiškė, kad laikotarpiu nuo birželio 3 iki 9 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę medicinos įstaigos darbuotoju, banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo didelę pinigų sumą.
Susiję straipsniai
Pinigus moteris atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėls stambaus masto sukčiavimo.
Vilniussukčiairusakalbiai
Rodyti daugiau žymių