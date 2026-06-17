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Vilniuje neblaivus vairuotojas kliudė sunkvežimį

2026 m. birželio 17 d. 08:27
Vilniuje neblaivus lengvojo automobilio vairuotojas kliudė sunkvežimį ir pasišalino iš avarijos vietos.
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Šis įvykis užregistruotas Šiaurės miestelyje, antradienį, apie 11.16 val.
Žukausko ir Ulonų gatvių sankryžoje, automobilis „Opel“, vairuojamas vyro, kliudė sunkvežimį MAN, kurį vairavo vyras (gim. 1975 m.), ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Automobilį „Opel“ vairavusiam vyrui (gim. 1962 m.) nustatytas 2,34 promilių girtumas.

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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Dar vieną avariją kitas neblaivus vairuotojas sukėlė naktį į antradienį.
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Apie 0.11 val. Vilniuje, Pašilaičių rajone, Eitminų gatvėje, namo kieme, automobilis „Volvo“, vairuojamas vyro, kliudė du automobilius ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Automobilį „Volvo“ vairavusiam vyrui (gim. 1985 m.) nustatytas 2,16 promilių girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
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