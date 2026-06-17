Vilniuje neblaivus vairuotojas kliudė sunkvežimį

Šis įvykis užregistruotas Šiaurės miestelyje, antradienį, apie 11.16 val.
Žukausko ir Ulonų gatvių sankryžoje, automobilis „Opel“, vairuojamas vyro, kliudė sunkvežimį MAN, kurį vairavo vyras (gim. 1975 m.), ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Automobilį „Opel“ vairavusiam vyrui (gim. 1962 m.) nustatytas 2,34 promilių girtumas.
Šilalės r. – dramatiškos girto jaunuolio gaudynės: susigrūmė ir su pareigūnais
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Dar vieną avariją kitas neblaivus vairuotojas sukėlė naktį į antradienį.
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Apie 0.11 val. Vilniuje, Pašilaičių rajone, Eitminų gatvėje, namo kieme, automobilis „Volvo“, vairuojamas vyro, kliudė du automobilius ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Automobilį „Volvo“ vairavusiam vyrui (gim. 1985 m.) nustatytas 2,16 promilių girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Vilniusgirtas vairuotojasavarija
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