Mamos skriaustas nepilnametis vilnietis pats paskambino vaiko teisėms – pradėtas ikiteisminis tyrimas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 17 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 13 val. Vilniuje, namuose, moteris (gimusi 1978 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2010 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, nepilnametis pats paskambino vaiko teisėms ir pranešė, kad mama smurtauja.
Berniukas skundėsi rankos skausmu, todėl į jo namus nuvyko ne tik policijos pareigūnai, bet ir greitosios pagalbos medikai.
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Apžiūrėję nepilnametį, medikai į išvežė į vaikų ligoninę Santariškėse tolimesnei apžiūrai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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