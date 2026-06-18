Narkotikų byloje – griežtas teismo verdiktas: 10 metų laisvės atėmimo

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų gruodį M. A. neteisėtai įgijo labai didelį kiekį, daugiau nei 1,2 kg, narkotinės medžiagos – kokaino, kurio dalį laikė nuomojamame bute, o kitą darbo vietoje. Kaip teigė kaltinamasis, šios narkotinės medžiagos jam buvo atvežtos iš užsienio turint tikslą parduoti.
Bylos duomenimis, M. A. tuo pačiu laikotarpiu, susitaręs per socialinių tinklų programėlę, įsigijo nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių, be tikslo jas platinti. Šie kvaišalai kratų metu buvo rasti kaltinamojo bute ir automobilyje.
Birželio 16 d. Šiaulių apygardos teismas M. A. pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu su tikslu platinti ir dėl neteisėto disponavimo nedideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu be tikslo platinti.
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Subendrinus bausmes, šiauliečiui M. A. skirta galutinė 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Pritaikius išplėstinį turto konfiskavimą, nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus beveik 15 tūkst. eurų ir automobilį.
Nuteistajam palikta galioti kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra – iki įsiteisėjusio teismo nuosprendžio vykdymo pradžios dienos.
Šiaulių apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.