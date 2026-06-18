Radviliškio r. gyventoja policijai perdavė sūnaus neteisėtai laikytą pistoletą

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, birželio 13 d. Radviliškio rajono gyventoja (gimusi 1982 m.) policijos pareigūnams savanoriškai pateikė pistoletą „Valtro“ su tuščia šovinių dėtuve.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas birželio 17 d. patikslinus įvykio aplinkybes ir nustačius, kad pistoletas priklauso moters sūnui (gim. 2007 m.), kuris neturėdamas leidimo neteisėtai jį laikė namuose.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.