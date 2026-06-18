Lietuvos dienaKriminalai

Radviliškio r. gyventoja policijai perdavė sūnaus neteisėtai laikytą pistoletą

2026 m. birželio 18 d. 11:11
Lrytas.lt
Radviliškio policijai vietos gyventoja perdavė pistoletą, kurį neteisėtai laikė jos sūnus. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, birželio 13 d. Radviliškio rajono gyventoja (gimusi 1982 m.) policijos pareigūnams savanoriškai pateikė pistoletą „Valtro“ su tuščia šovinių dėtuve.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas birželio 17 d. patikslinus įvykio aplinkybes ir nustačius, kad pistoletas priklauso moters sūnui (gim. 2007 m.), kuris neturėdamas leidimo neteisėtai jį laikė namuose.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
pistoletasMotina ir sūnusRadviliškio rajonas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.