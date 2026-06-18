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Šakių r. girta moteris peiliu sužalojo vyrą

2026 m. birželio 18 d. 08:13
Lrytas.lt
Šakių policijos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė namuose smurtavusią girtą moterį. Policija praneša, kad moteris peiliu sužalojo vyrą.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 17 d. apie 17 val. 30 min. Šakių r., Plieniškių kaime, namuose, konflikto metu, girta (3,00 prom.) moteris (gimusi 1992 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1975 m.).
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros, gydomas ambulatoriškai.
Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
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