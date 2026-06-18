Šakių r. girta moteris peiliu sužalojo vyrą

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 17 d. apie 17 val. 30 min. Šakių r., Plieniškių kaime, namuose, konflikto metu, girta (3,00 prom.) moteris (gimusi 1992 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1975 m.).
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros, gydomas ambulatoriškai.
Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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