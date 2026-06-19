Panevėžio rajono kleboniją apšvarinęs vagišius stos prieš teismą

Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamasis iš klebonijos pagrobė daugiau nei 65 tūkst. eurų ir daugiau nei 2 tūkst. 600 JAV dolerių, priklausiusius parapijai bei klebonui.
Ikiteisminis tyrimas dėl vagystės buvo pradėtas praėjusių metų gruodį, kai vienos Panevėžio rajono parapijos klebonas klebonijoje, kurioje gyvena, pasigedo didelės pinigų sumos, laikytos stalčiuose bei nerakintame seife.
Dėl vagystės buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurį, vadovaujami Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Pauliaus Jasiukaičio, atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosvybei tyrimo valdybos pareigūnai.
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Tyrimo metu buvo nustatytas įtariamasis – vietos gyventojas M. B., kuris kartais dirbdavo įvairius darbus klebonijoje ir žinojo, kaip galima patekti į vidų.
Atlikę kratas, kriminalistai jaunuolio bei jo giminaitės namuose rado visus pavogtus pinigus, išskyrus JAV dolerius.
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Buvo nustatyta, kad netrukus po vagystės kaltinamasis valiutos keitykloje mieste juos išsikeitė į eurus ir vėliau įnešė į savo banko sąskaitą.
M. B. savo kaltę pripažino visiškai.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą, gali būti baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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