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Šalia Kauno oro uosto sulaikytas droną skraidinęs Lietuvos pilietis

2026 m. birželio 19 d. 15:55
Viešojo saugumo tarnyba
Birželio 14 d. apie 14 val. 22 min. prie Kauno oro uosto teritorijos, Karmėlavoje, buvo užfiksuotas nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis draudžiamoje zonoje.
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Į įvykį nedelsiant reagavo Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Nuvykę į galimą drono paleidimo vietą, jie surado bepilotį orlaivį ir jo valdytoją – 1968 m. gimusį Lietuvos Respublikos pilietį. Vyras paaiškino, kad droną naudojo savo namų valdos filmavimui.
Nustatyta, kad drono naudotojas turi bepiločių orlaivių naudotojo registraciją, tačiau neturėjo būtinų leidimų vykdyti skrydį šioje draudžiamoje zonoje. Dėl pažeidimo pareigūnai pradėjo administracinės teisenos procedūras dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimo.
Įvykio metu Kauno oro uosto veikla sutrikdyta nebuvo, skrydžiai nebuvo stabdomi.
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VST primena, kad prieš vykdant bepiločių orlaivių skrydžius būtina įsitikinti, ar pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami ir gauti visus būtinus leidimus. Nesilaikant nustatytų reikalavimų gali būti taikoma administracinė atsakomybė.
Administracinių nusižengimų kodeksas skelbia, kad skrydžių vykdymas, naudojant bepiločius orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
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