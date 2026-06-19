Skuodo rajone jaunas vyras pasikėsino išžaginti gerokai vyresnę moterį

Pranešimas buvo gautas 19.20 val.
Jame nurodyta, kad apie 18.45 val. Skuodo rajone nepažįstamas vyras, naudodamas fizinį smurtą, pasikėsino išžaginti moterį gimusią 1962 m.
Pareigūnai surado įtariamąjį (gim. 1990 m)., kuriam buvo nustatytas 1,82 prom. girtumas.
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Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dėl pasikėsinimo išžaginti pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Skuodo rajonaspasikėsinimasišžaginimas
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