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Girtų giminaičių konfliktas Varėnos r.: vienam prireikė medikų, kitas atsidūrė belangėje

2026 m. birželio 20 d. 08:37
Lrytas.lt
Varėnos policija aiškinasi dviejų girtų gimaičių konflikto aplinkybes, kuomet vienas vyras buvo sužalotas peiliu.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 19 d. apie 20 val. 40 min. Varėnos r., Užuperkasio kaime, namuose, konflikto metu, girtas (2,58 prom.) vyras (gim. 1987 m.) peiliu sužalojo kitą girtą (3,38 prom.) vyrą (gim. 1986 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas.
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smurtas artimoje aplinkojeŠeimaVarėnos rajonas
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