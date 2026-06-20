Girtų giminaičių konfliktas Varėnos r.: vienam prireikė medikų, kitas atsidūrė belangėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 19 d. apie 20 val. 40 min. Varėnos r., Užuperkasio kaime, namuose, konflikto metu, girtas (2,58 prom.) vyras (gim. 1987 m.) peiliu sužalojo kitą girtą (3,38 prom.) vyrą (gim. 1986 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeŠeimaVarėnos rajonas
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