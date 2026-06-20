Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 19 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad nuo birželio 18 d. maždaug 19 val. iki birželio 19 d. maždaug 11 val. Šalčininkų r., nepažįstami žmonės iš moters (gimusi 1951 m.) apgaule išviliojo 11 000 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiai nepažįstamai merginai. Policija surinko įvykio medžiagą.
Taip pat birželio 19 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1972 m.) pranešimas, kad balandžio 30 d. – gegužės 27 d. Vilniaus r., namuose, platformoje „TikTok“ susipažino su rusakalbiais žmonėmis, kurie įtikino jį investuoti pinigus į įvairias įmones ir apgaule išviliojo 29 650 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tą pačią dieną į Druskininkų PK kreipėsi vyras (gim. 1958 m.), kuris pareiškė, kad gegužės 13 d. Druskininkuose, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo banko prisijungimo duomenis, pasisavino 10 000 eurų bei paėmė 8 000 eurų paskolą.
Susiję straipsniai
Nuostolis – 18 000 eurų.
Ir šiuo atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
Rodyti daugiau žymių