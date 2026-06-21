Girto Lietuvos kario BMW Panevėžyje ankstų rytą žiedinėje sankryžoje rėžėsi į „Volvo“

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 20 d. apie 6 val. 35 min. Panevėžyje, Žiedo g., automobilis BMW, vairuojamas ne tarnybos metu ir girto Lietuvos kariuomenės kario (gim. 1997 m.), nepraleido ir susidūrė su žiedinėje sankryžoje, pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Volvo S80“, vairuojamu vyro (gim. 1976 m.).
Policija praneša, kad po avarijos kariui buvo nustatytas 1,38 prom. girtumas.
Žmonės per susidūrimą nenukentėjo.
Susiję straipsniai
Pradėta administracinio nusižengimo teisena.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad neblaivių (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą), užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
Už šio numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki ketverių metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų.
girtas vairuotojaskarysavarija
Rodyti daugiau žymių