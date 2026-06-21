Kauno r. girtos karo gydytojos automobilis nuskriejo nuo kelio

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 20 d. apie 22 val. Kauno r., Virbališkių kaime, kelio Kaunas–Zapyškis–Šakiai 11-ame kilometre, automobilis „Toyota Camry“, vairuojamas Lietuvos kariuomenės gydytojos (gimusi 1970 m.), nuvažiavo nuo kelio.
Per avariją žmonės nenukentėjo, tačiau buvo apgadintas automobilis.
Policija praneša, kad karo gydytoja į avariją pateko ne tarnybos metu. Pasak policijos, vairuotoja buvo girta. Į alkotesterį ji pripūtė 1,79 prom.
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Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojai be kita ko dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasKauno rajonasKariuomenė
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