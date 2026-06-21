Pasvalyje sulaikomas vyras pasipriešino pareigūnams – prireikė medikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 20 d. apie 12 val. Pasvalyje, Geležinkeliečių g., policijos pareigūnams sulaikant vyriškį dėl viešosios tvarkos pažeidimo, pastarasis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Pasvalio r. PK pareigūną (gim. 1988 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, tęsė tarnybą.
Įtariamasis (gim. 1988 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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