„Aro“ pareigūnui Anykščių rajone nušovus ginkluotą vyrą – aiški Generalinio komisaro žinutė

„Dar vienas skaudus įvykis rodo, kokiomis sudėtingomis ir pavojingomis aplinkybėmis tenka dirbti policijos pareigūnams. Agresyviai besielgiantis, ginkluotas asmuo nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, o vėliau šovė į pareigūnus. Pirminiais duomenimis, „Aro“ pareigūnams neliko kitos išeities kaip panaudoti šaunamąjį ginklą, kas pasibaigė asmens mirtimi. Visos įvykio aplinkybės ir detalės bus išsamiai ištirtos pradėto ikiteisminio tyrimo metu“, – tokiais A. Paulausko žodžiais socialiniame tinkle „Facebook“ dalinosi Lietuvos policija.
Kaip skelbė portalas Lrytas, sekmadienio vakarą Anykščių rajone esančiame Sviesteliškio kaime 1951 m. gimimo vyras neteisėtai laikomu ginklu ėmė grasinti kieme esantiems giminaičiais.
Išsigandę giminaičiais iškvietė policiją, tačiau vyras nenurimo ir atvykus jiems.
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Netrukus į įvykio vietą atskubėjo Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Policija nurodė, kad išvydęs „Aro“ pareigūnus vyras nukreipė ginklą į juos ir iššovė.
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„Aro“ pareigūnai atsakė ugnimi ir vyrą nukovė.
„Policijos bendruomenės vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiojo artimiesiems. Puikiai suprantu, kad kiekviena prarasta gyvybė yra skaudi netektis, tačiau kartu noriu aiškiai pasakyti ir tai, kad situacijoje, kai į pareigūnus buvo paleisti šūviai ir kilo tiesioginė grėsmė jų bei aplinkinių gyvybei, pareigūnai privalėjo veikti ryžtingai. Jų pareiga – apsaugoti žmones, savo kolegas ir save pačius, – žinutę siuntė A. Paulauskas. – Matome, kokia pavojinga ir atsakinga yra policijos pareigūno tarnyba. Pasipriešinimas pareigūnams, teisėtų reikalavimų nevykdymas ir smurtas prieš pareigūnus kelia vis didesnę grėsmę tiek mūsų pareigūnų bendruomenei, tiek visuomenės saugumui.“
A.Paulauskas nurodė, kad turi ir pagrindinę žinutę visiems pareigūnams.
„Susidūrę su realia grėsme savo ar kitų žmonių gyvybei, nedvejokite priimti būtiną sprendimą. Jūsų pareiga yra apsaugoti save, savo kolegas ir ginti visuomenę. Valstybė suteikė mums įgaliojimus ir atsakomybę užtikrinti saugumą, todėl pagrįstas ir teisėtas veikimas kritinėse situacijose yra ne pasirinkimas, o pareiga“, – teigė A. Paulauskas.
Arūnas PaulauskasLietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“šūviai
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