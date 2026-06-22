Dieveniškių kilpoje pasieniečiai nutupdė kontrabandininkų lėktuvėlį

Sekmadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai prie pat sienos su Baltarusija Šalčininkų rajone, vadinamosios Dieveniškių kilpos teritorijoje, panaudojo turimą antidroninę įrangą. Tai pasieniečiai padarė išgirdę skrendančio objekto, kuriuo, įtariama, iš Baltarusijos gabenta rūkalų kontrabanda, garsą.
Bepilotis buvo paveiktas VSAT įrangos. Jis tamsoje leisdamasis ėmė sukti ratus ir po kurio laiko krito toliau nuo vietos, kur prie pat sienos buvo Gintaro Žagunio užkardos pasieniečiai. VSAT pareigūnai blokavo rajoną ir ėmėsi paieškos.
Paryčiais jau prašvitus kontrabandininkų fiksuoto sparno savadarbis lėktuvėlis buvo aptiktas nukritęs laukuose. Šalia driekėsi suveikęs lėktuvėlio parašiutas. Įtariama, kad jis išsiskleidė išsekus skraidyklės baterijoms. Tokiu atveju parašiutas ją nuleidžia ant žemės siekiant išsaugoti sveiką, kaip nutiko ir šiuo atveju.
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Lėktuvėlio korpuse yra ertmė, įtariama, skirta kontrabandiniams rūkalams skraidinti ir juos išmesti tam tikru laiku. Tikėtina, kad tai galėjo būti padaryta skrydžio naktį metu, todėl pirmadienį pasieniečiai tęsė tokio krovinio paieškas aplinkinėse vietovėse.
Iš putplasčio ir medžio pagaminto lėktuvėlio sparnų plotis siekia 3 metrus.
Panašių kontrabandai gabenti skirtų savadarbių skraidyklių pasieniečiai antidronine įranga yra perėmę ir anksčiau. Šiemet pasieniečiai jau nutupdė 25 kontrabandininkų skraidykles, skirtas rūkalams iš Baltarusijos gabenti.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 tokios skraidyklės.
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