Policijos departamentas pranešė, kad 18 val. 24 min. Anykščių rajone, Sviesteliškio kaime, vyras (gim. 1951 m.) neteisėtai laikomu ginklu, grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus.
Į įvykio vietą atvykus Anykščių r. PK pareigūnams, vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti Policijos departamento Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Į įvykio vietą atvykus „Aro“ pareigūnams, vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė (pareigūnai nenukentėjo).
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Atsakomąja ugnimi „Aro“ pareigūnai šaulį nukovė.
Dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir pasipriešinimo valstybės tarnautoji pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Anykščių rajonasLietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“Mirtis
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