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Drama Anykščių rajone – „Aro“ pareigūnas nukovė į jį šovusį vyrą (2)

2026 m. birželio 22 d. 08:46
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Anykščių rajone namuose siautėti ir artimiesiems ginklu grasinti ėmęs vyras nenurimo ir išvydęs pareigūnus – viskas baigėsi tragiškaui.
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Policijos departamentas pranešė, kad 18 val. 24 min. Anykščių rajone, Sviesteliškio kaime, vyras (gim. 1951 m.) neteisėtai laikomu ginklu, grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus.
Į įvykio vietą atvykus Anykščių r. PK pareigūnams, vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti Policijos departamento Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Į įvykio vietą atvykus „Aro“ pareigūnams, vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė (pareigūnai nenukentėjo).
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Anykščių rajonasLietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“Mirtis
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