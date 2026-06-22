Iš Lietuvos į Lenkiją prasiveržusių migrantų nemažėja – savaitgalį vėl dešimtys sulaikymų

Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Palenkės pasienio apsaugos rinktinės pareigūnai penktadienį dėl neteisėto Lietuvos ir Lenkijos sienos kirtimo sulaikė šešis migrantus, šeštadienį – tris, o sekmadienį – net 25.
Be to, sekmadienį buvo sulaikyti ir trys kurjeriai. Seinų pasienio apsaugos posto saugomoje teritorijoje 26 metų Ukrainos pilietis automobiliu su čekiškais numeriais gabeno šešis Afganistano piliečius. Rutka-Tartak pasienio apsaugos pareigūnai sulaikė 23 metų Indijos pilietį, kuris gabeno tris afganus ir vieną pakistanietį, taip pat sulaikytas Ukrainos pilietis su šešiais pakistaniečiais.
Savaitgalį migrantai buvo grąžinti Lietuvos pareigūnams, o kurjeriai lieka sulaikyti.
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Vokietijos pasienyje dirbantys Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šeštadienį Lietuvai perduotui ir 8 migrantai, sulaikyti dar birželio 18 d. netoli sienos su Vokietija, kuriuos gabeno du Ukrainos piliečiai. Sulaikymas įvykdytas iš Palenkės vaivadijos (vaidija, kuri ribojasi su Lietuva) pasieniečių gavus informacijos, pagal kurią sustabdžius du lengvuosius automobilius, juose rasti aštuoni migrantai – penki Afganistano ir trys Pakistano piliečiai.
Užsieniečiai turėjo būti nuvežti iki pat Vokietijos sienos.
Ukrainos piliečiams buvo pateikti įtarimai dėl pagalbos migrantams kertant Lietuvos ir Lenkijos sieną ir dėl neteisėtos migracijos iš Lenkijos į Vokietiją organizavimo, veikiant organizuotoje grupėje. Teismas vieną iš sulaikytųjų jau skyrė trijų mėnesių suėmimą. Kitam vyrui skirta intensyvi priežiūra. Abiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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