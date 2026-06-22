Įtampos kupina drama Alytuje: medvaržčiais prisukus kambario duris, pensininkė buvo įkalinta 5 paras

Teisėsaugos duomenimis, įsiplieskus konfliktui tarp R. Stangliūno ir tame pačiame bendrabutyje įsikūrusios pensininkės, jis trimis medvaržčiais prisuko kaimynės kambario duris.
Garbaus amžiaus alytiškė nepajėgė išeiti iš savo namų.
Moteris išbuvo spąstuose 5 paras: nuo 2025 metų rugpjūčio 8 iki 13 dienos.
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Ilgai tvankioje patalpoje buvusiai kaimynei seko jėgos, trūko maisto. Laimei, rimtesnių komplikacijų sveikatai nekilo.
Įkalintą auką išlaisvino jos giminaitis.
Moters pareiškimo dėl neteisėto laisvės atėmimo sulaukę policijos pareigūnai iškėlė baudžiamąją bylą.
Tyrimo metu R. Stangliūnui buvo pareikšti įtarimai, o baigus jį, byla atsidūrė teisme.
Pirmadienį turėjęs įvykti teismo posėdis buvo atidėtas.
Alytaus apylinkės teismo administracijos sekretorė, atliekanti atstovės ryšiams su visuomene ir žiniasklaida funkcijas Jurgita Urbanavičiūtė informavo naujienų portalą Lrytas, jog kitas artimiausias posėdis numatytas rugpjūčio 20 dieną.
Savo kaltę vyriškis atkakliai neigia.
R. Stangliūnas nuosprendžio laukia, būdamas laisvėje. Jam gresia kalėjimas iki 4 metų.
Anksčiau šis vyras jau buvo teistas už smurtą ir svetimo turto sugadinimą.
Alytusbendrabutisneteisėtas laisvės atėmimas
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