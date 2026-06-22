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Klaipėdoje prie baro kilo muštynės: į areštinę uždaryti keturi vyrai

2026 m. birželio 22 d. 10:03
Uostamiestyje sekmadienį prie baro kilus muštynėms, į areštinę buvo išvežti keturi vyrai.
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Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 22.28 val. gautas pranešimas, kad uostamiestyje, Vingio gatvėje, prie baro, mušasi grupė asmenų.
Medikams perduoti vyras (gim. 1965 m.), kuriam nustatytas 1,98 prom. neblaivumas, ir vyras (gim. 1989 m.), kuris vėliau uždarytas į areštinę.
Sulaikyti ir taip pat į areštinę uždaryti vyras (gim. 1988 m.), kuriam nustatytas 2,29 prom., vyras (gim. 1991 m.), kuriam nustatytas 1,97 prom., ir vyras (gim. 1976 m.), kuriam nustatytas 2,14 prom. neblaivumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Klaipėdamuštynėsareštinė
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