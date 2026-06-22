Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 15.40 val. Marijampolėje, Šakališkių 7-ojoje gatvėje, vyras (gim. 1965 m.), atlikdamas garažo griovimo darbus, po pamatais rado 85 vnt. nenustatyto kalibro šovinių. Juos paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Anot policijos, sekmadienį apie 13.14 val. Šilutėje, Turgaus gatvėje, vyras (gim. 1992 m.) tvarkydamas savo neseniai įsigytą butą, rado 16 plastmasinių imitacinių šovinių bei ginklo dalį.
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Ginklo dalis ir šaudmenys paimti.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Marijampolėšoviniairado
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