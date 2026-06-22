Kaip pirmadienį spaudos konferencijoje sakė R. Vitkauskas, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besilegiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai.
Teisėsaugos duomenimis, į įvykio vietą atvykus Anykščių policijos pareigūnams, agresyvus vyras nepakluso policininkų reikalavimams, tad nutarta pasitelkti policijos antiteroristinių operacijų rinktinę „Aras“.
Pasak R. Vitkausko, belaukiant „Aro“ pareigūnų, vyras du kartus šovė iš šaunamojo ginklo nenustatyta kryptimi. Anot pareigūno, atvykus „Aro“ pareigūnams, vyriškis kartą šovė į juos, tačiau nepataikė, ir galiausiai minėti pareigūnai jį nukovė. Vyras mirė vietoje.
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Utenos AVPK vadovas teigė, kad dėl vyro agresyvumo policija yra kviesta ne kartą.
„Šiuo atveju buvo ne kartą kviesta policija. Vėlgi dėl to paties – jis elgėsi agresyviai, galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Reagavome ne vieną kartą į tokius įvykius“, – kalbėjo R. Vitkauskas.
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Pareigūnas minėjo, jog iš vyro anksčiau jau buvo paimtas vienas ginklas. Šį kartą, anot R. Vitkausko, vyras šaudė iš ginklo, panašaus į medžioklinį šautuvą.
Derybos truko apie pusantros valandos
Utenos AVPK viršininkas R. Vitkauskas, atsakinėdamas į žurnalistų klausimus, patvirtino, kad į įvykio vietą atvykę Anykščių policijos pareigūnai su agresyviu vyru derėjosi apie pusantros valandos.
„Atvykę Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai ne kartą per garsiakalbius liepė tam žmogui padėti šaunamąjį ginklą, išeiti iš pastato, iš savo sodybos, bet jis neklausė. Tas dalykas buvo kartojamas nuolatos“, – aiškino R. Vitkauskas.
Jis negalėjo atsakyti, kiek kartų „Aro“ pareigūnai šovė į agresyvų vyrą.
R. Vitkauskas pabrėžė, kad pareigūnai tarnybinius ginklus naudoja tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Šiuo atveju, anot policininko, „Aro“ pareigūnai, šovę į vyrą, siekė apsaugoti savo ir aplinkinių gyvybes.
„Taip, čia, aišku, paaiškės (įvykio aplinkybės – ELTA) tyrimo metu, bet akivaizdu, kad pareigūnai yra apmokyti reaguoti į tokias situacijas ir savo tarnybinius ginklus naudoja tik išimtiniais atvejais. Kadangi asmuo šovė į „Aro“ pareigūnus, tai jie, siekdami apsaugoti savo gyvybes ir aplink esančiųjų gyvybes, panaudojo savo tarnybinius ginklus“, – sakė Utenos AVPK viršininkas.
Jis teigė, kad šis įvykis yra skaudus tiek pareigūnams, tiek ir nukauto vyro artimiesiems.
„Tai yra skaudus įvykis, psichologinis spaudimas tiek patiems pareigūnams, tiek ir artimojo netekusiems giminaičiams. Kaip bebūtų, žmogaus gyvybė yra svarbu“, – kalbėjo R. Vitkauskas.
Spaudos konferencijoje dalyvavęs Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ramūnas Pačebutas sakė, kad pareigūnas, šovęs į agresyvų vyrą, nėra nušalintas nuo tarnybos.
„Pareigūnas nenušalintas (nuo tarnybos – ELTA), jiems (pareigūnams – ELTA) teikiama psichologinė pagalba“, – teigė R. Pačebutas.
Prokuroras, kaip ir Utenos AVPK vadovas, sakė, kad tai yra neeilinis įvykis.
„Panaudotas šaunamasis ginklas, tai lėmė asmens mirtį. Tai yra neeilinis įvykis tiek vienai pusei, tiek kitai“, – sakė jis.
Nukautas po šūvio į „Aro“ pareigūnus
Policijos departamento duomenimis, sekmadienį apie 18.24 val. Anykščių rajone, Sviesteliškio kaime, vyras (gim. 1951 m.) neteisėtai laikomu ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus.
Į įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams, vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Į įvykio vietą atvykus „Aro“ pareigūnams, vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė (pareigūnai nenukentėjo). Atsakomąja ugnimi „Aro“ pareigūnai minėtą asmenį nukovė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Gyveno atokioje sodyboje
Sodyba, kurioje įvyko ši tragedija yra atokioje vietoje.
Čia gyvenęs 75 metų jau buvo spėjęs patekti į policijos akiratį dėl agresyvaus elgesio artimųjų ir kaimynų atžvilgiu.
Vyras anksčiau turėjo leidimą ginklui, tačiau vėliau ginklas iš jo buvo paimtas.
Medžioklinį šautuvą, iš kurio šovė į pareigūnus, vyras laikė nelegaliai.
Pensininko šeimos nariai jau buvo spėję iš namų pasprukti į saugią vietą.
ArasnušovėAnykščių rajonas
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