Šnipinėjimu Rusijos Federacijos naudai kaltinamo FSB pareigūno byla perduota teismui

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ruslanas Ušinskas.
Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, bendradarbiaudami su Valstybės saugumo departamentu.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2014 iki 2020 metų kaltinamasis organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiuose renginiuose dalyvavusius asmenis.
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Du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą baudžiamąją bylą, jau yra pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu A. G. paskirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, o M. T., kuris savo kaltę pripažino ir dėl nusikaltimo gailėjosi, – 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
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Nustatyta, kad vykdydamas kaltinamojo užduotis, M. T. rinko informaciją apie valstybės institucijų ir kitus Rusijos žvalgybą dominančius objektus, fotografavo infrastruktūrą, rinko duomenis apie valstybės tarnautojus bei visuomeninių renginių dalyvius.
Jam taip pat buvo pavesta įsigyti ir perduoti prašomus leidinius, viešai skelbti tam tikrą informaciją bei vykdyti kitus nurodymus.
Bylos duomenimis, nuteistasis gyveno pasienio regione, nuolat vykdavo į Kaliningrado sritį, kur jį pasitikdavo ir palaipsniui verbavo FSB pareigūnas.
A. G. buvo pavesta organizuoti kaltinamojo visiškai arba iš dalies finansuojamus kultūrinius ir visuomeninius renginius Lietuvoje, rinkti informaciją apie jų dalyvius bei stebėtojus, fotografuoti ir filmuoti renginius, o surinktą medžiagą perduoti kaltinamajam.
Nustatyta, kad už vykdytas užduotis buvo mokamas piniginis atlygis.
Bylos duomenimis, siekiant išvengti teisėsaugos dėmesio buvo naudojamos įvairios konspiracijos priemonės – elektroninio pašto paskyros, susirašinėjimas per žaidimų programėles, socialiniai tinklai ir kiti iš anksto suderinti komunikacijos kanalai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
Asmuo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 6 straipsnyje ir 119 straipsnio 2 dalyje. Už šią nusikalstamą veiką įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę iki 15 metų.
šnipinėjimo bylaKlaipėdos apygardos teismasRusija
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