Trakų r. po kaimą važinėjosi girtas vairuotojas – atvykus policijai girtėjo akyse

Birželio 22 d. apie 13 val. 23 min. pagalbos telefonu buvo pranešta, kad Trakų r., po Salkininkų kaimą automobiliu „Ford“ pavojingai važinėjasi girtas vairuotojas. Liudininkai sakė, vyro išsidirbinėjimus net nufilmavo telefonu.
Atvykę pareigūnai surado nurodytą automobilį ir sulaikė jo vairuotoją. Paaiškėjo, kad vyras (gim. 1951 m.) iš tiesų yra girtas. Pirmu pūtimu į alkotesterį vyriškis įpūtė 1,74 prom., antru po 15 minučių dar daugiau – 1,85 prom.
Tai jau girtumas, dėl kurio pradedamas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasTrakų rajonassulaikymas
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