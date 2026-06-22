Veisiejuose – gausios policijos pajėgos: tikrinami automobiliai, ieškomas įtariamasis

Į naujienų portalo AlytusPlius redakciją paskambinęs Veisiejų gyventojas Mindaugas pasakojo, kad policijos ekipažai miestelyje ir jo prieigose dirba nuo ankstyvo ryto.
„Važiavau į darbą anksti ryte, mane pareigūnai sustabdė net du kartus. Žmonės sunerimę, svarsto, kas nutiko. Gal reikia visuomenės pagalbos, gal ieškomas pavojingas asmuo“, – kalbėjo vyras.
Situaciją AlytusPlius pakomentavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Kačinskienė.
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Jos teigimu, birželio 22-osios rytą Veisiejuose buvo rastas sužalotas vyras, todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas ir imtasi aktyvių veiksmų galimam įtariamajam nustatyti.
Policijos duomenimis, pranešimas apie įvykį gautas apie 5 valandą ryto. Viename iš kiemų rastas 1985 metais gimęs vyras, kuriam buvo reikalinga medikų pagalba. Apie nukentėjusįjį pareigūnams pranešė jį pastebėję žmonės.
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Atvykus tarnyboms paaiškėjo, kad vyrą būtina skubiai vežti į gydymo įstaigą, todėl jis buvo perduotas medikams.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnį, numatantį atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Kol kas policija detalesnių įvykio aplinkybių neatskleidžia.
„Šiuo metu jokių daugiau aplinkybių pateikti negaliu“, – teigė E. Kačinskienė.
Ieškodami galimo įtariamojo, pareigūnai pirmadienį vykdė transporto priemonių patikras ir tikrino automobilius įvairiose vietose aplink Veisiejus. Dėl šios priežasties gyventojai galėjo pastebėti sustiprintą policijos darbą bei dažniau vykdomus patikrinimus keliuose.
Pirminiais duomenimis, įtariamasis dar nėra sulaikytas, todėl policijos pareigūnų veiksmai tęsiami.
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