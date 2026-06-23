Ant sukčių kabliuko užkibęs vilnietis prarado daugiau nei 200 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 22 d. apie 10 val. į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi vyras (gim. 1936 m.), kuris pareiškė, kad birželio 19 d. apie 18 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 23 000 eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Taip pat birželio 22 d. apie 13 val. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1975 m.), kuris pareiškė, kad nuo 2025 m. spalio mėn. iki 2026 m. birželio mėn. Vilniuje, Žirmūnų g., nenustatyti žmonės per internetinę investavimo platformą apgaulės būdu iš jo išviliojo 10 500 eurų.
Tą pačią dieną apie 18 val. 50 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1961 m.), kuris pareiškė, kad nuo birželio 18 d. iki birželio 21 d. (tikslus laikas nustatinėjamas) Vilniaus r., būnant namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 150 000 eurų.
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Pinigus Vilniaus rajono gyventojas atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Sukčiai iš nukentėjusiojo tai pat išviliojo banko mokėjimo kortelę, iš kurios buvo pasisavinta 55 879 eurai. Materialinis nuostolis – 205 879 eurai.
Apie 14 val. 57 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1955 m.), kuri nurodė, kad nuo gegužės 21 d. iki birželio 18 d. Vilniaus r. Nemenčinėje, jai būnant namuose, nepažįstami žmonės, įtikinę ją investuoti pinigus į investavimo platformą, apgaulės būdu iš jos išviliojo 65 039 eurus.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai, sukčiai ieškomi.
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