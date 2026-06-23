Baigti du ikiteisminiai tyrimai dėl oro balionais per valstybės sieną atskraidintų cigarečių

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji E. R., D. N. ir D. R., veikdami organizuotoje grupėje su Baltarusijoje veikusiais žmonėmis, išvengdami muitinės kontrolės ir neįformindami jokių įgijimo dokumentų, iki 2026 m. balandžio vidurio įgijo akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, paženklintas baltarusiškais akcizų ženklais. Skraidinant jas į Lietuvą buvo naudojami oro balionai, GPS ir mobiliojo ryšio techninės priemonės.
Druskininkų savivaldybėje kaltinamieji įgijo daugiau nei 42 tūkst. cigarečių pakelių, paženklintų baltarusiškomis banderolėmis, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršijo 205 tūkst. eurų. Tyrimo metu nustatyta, kad analogiškomis aplinkybėmis organizuotos grupės nariai anksčiau įgijo apie 21 tūkst. pakelių cigarečių, kurių vertė siekia 109 tūkst. eurų.
Kitos bylos duomenimis, kaltinamasis E. M., susitaręs dėl nuolatinio kontrabandinių cigarečių įsigijimo, minėtus gaminius įgydavo, laikydavo ir realizuodavo Lietuvoje. Manoma, kad E. M. per trijų mėnesių laikotarpį įgijo apie 44 tūkst. cigarečių pakelių, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekė daugiau nei 218 tūkst. eurų.
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Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamasis šias akcizais apmokestinamas prekes įgydavo iš organizuotos grupės nario, besivertusio cigarečių gabenimu oro balionais.
Prokuroras prašo teismo E. R., D. N. ir D. R. pripažinti kaltais padarius nusikalstamas veikas ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti nuo 7 tūkst. iki 27 tūkst. 600 eurų baudas, įskaitant suėmime išbūtą laiką.
Kitoje byloje kaltinamąjį E. M. prokuroras teismo prašo pripažinti kaltu, skiriant 7 tūkst. 400 eurų baudą.
Pareiškimai dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduoti Kauno ir Klaipėdos apygardų teismams.