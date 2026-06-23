Teisėsaugos duomenimis, vaikas su pertraukomis buvo prievartaujamas net 5 metus: nuo 2017 iki 2022 metų.
Kaltinamasis – mergaitės mamos draugės suaugęs šeimos narys.
Prokuratūros tvirtinimu, kraupūs nusikaltimai prieš mažametę būdavo vykdomi, abiem šeimoms išvykus į užsienį.
Susiję straipsniai
Prievartos faktai paaiškėjo tiktai po ilgo laiko, jau sugrįžus į Lietuvą.
Sužinojusi apie juos, mergaitės motina nedelsdama kreipėsi į Klaipėdos teisėsaugą.
Pareigūnai iškėlė baudžiamąją bylą, ir surinkę svarius įrodymus, minėtam vyriškiui pareiškė įtarimus.
Vaikas tyrimo metu davė nuoseklius parodymus – nustatyta, kad jis nėra linkęs išgalvoti nebūtų dalykų.
Klaipėdos apygardos teisme bylos nagrinėjimas juda link pabaigos – nuosprendis bus skelbiamas liepos 15 dieną.
Vyriškiui pareikšti kaltinimai ne tik mažametės prievartavimu, bet ir jos sveikatos sutrikdymu.
Griežčiausia bausmė, Baudžiamajame kodekse numatyta už mažamečio asmens seksualinį prievartavimą – kalėjimas iki 15 metų.
Verdikto vyras laukia, būdamas laisvėje. Savo kaltę jis neigia. Kaltinamasis anksčiau nebuvo teistas.
prievartaVaikasKlaipėdos regionas
Rodyti daugiau žymių