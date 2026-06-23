Lietuvos dienaKriminalai

Iš Klaipėdos regiono kilusi mergaitė patyrė pragarą: prievarta užsienyje tęsėsi net 5 metus (1)

2026 m. birželio 23 d. 14:37
Dėl mažametės prievartavimo teisiamųjų suole atsidūrusiam vyrui iš Klaipėdos regiono gresia ilgas laikotarpis už grotų – teisme sakydama baigiamąją kalbą, šio miesto prokurorė Inesa Antanauskienė pasiūlė skirti jam 6 metų laisvės atėmimo bausmę.
Daugiau nuotraukų (4)
Teisėsaugos duomenimis, vaikas su pertraukomis buvo prievartaujamas net 5 metus: nuo 2017 iki 2022 metų.
Kaltinamasis – mergaitės mamos draugės suaugęs šeimos narys.
Prokuratūros tvirtinimu, kraupūs nusikaltimai prieš mažametę būdavo vykdomi, abiem šeimoms išvykus į užsienį.
Susiję straipsniai
Pedofilas K. Bartoševičius įkalintas ramiame „Pareigūnų korpuse“, kuriame „sėdi“ E. Masiulis ir V. Gapšys

Pedofilas K. Bartoševičius įkalintas ramiame „Pareigūnų korpuse“, kuriame „sėdi“ E. Masiulis ir V. Gapšys (9)

Ekspertai: seksualinis smurtas prieš vaikus Lietuvoje dažnai vis dar lieka nepastebėtas

Ekspertai: seksualinis smurtas prieš vaikus Lietuvoje dažnai vis dar lieka nepastebėtas (1)

Klaipėdos autobuse – šiurpą kelianti istorija: vyras kas rytą sekė devynmetę

Klaipėdos autobuse – šiurpą kelianti istorija: vyras kas rytą sekė devynmetę (4)

Prievartos faktai paaiškėjo tiktai po ilgo laiko, jau sugrįžus į Lietuvą.
Sužinojusi apie juos, mergaitės motina nedelsdama kreipėsi į Klaipėdos teisėsaugą.
Pareigūnai iškėlė baudžiamąją bylą, ir surinkę svarius įrodymus, minėtam vyriškiui pareiškė įtarimus.
Vaikas tyrimo metu davė nuoseklius parodymus – nustatyta, kad jis nėra linkęs išgalvoti nebūtų dalykų.
Klaipėdos apygardos teisme bylos nagrinėjimas juda link pabaigos – nuosprendis bus skelbiamas liepos 15 dieną.
Vyriškiui pareikšti kaltinimai ne tik mažametės prievartavimu, bet ir jos sveikatos sutrikdymu.
Griežčiausia bausmė, Baudžiamajame kodekse numatyta už mažamečio asmens seksualinį prievartavimą – kalėjimas iki 15 metų.
Verdikto vyras laukia, būdamas laisvėje. Savo kaltę jis neigia. Kaltinamasis anksčiau nebuvo teistas.
prievartaVaikasKlaipėdos regionas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.