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Kaimynai prabilo apie Anykščių rajone nukautą vyrą: „Lauk nelaimės“ (1)

2026 m. birželio 23 d. 11:50
Lrytas.lt
Anykščių rajone sekmadienį po šūvio į antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnus nukautas 74 metų vyras policijai buvo žinomas jau anksčiau. Dėl jo agresyvaus elgesio pareigūnai buvo kviesti ne kartą, o vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų.
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Policijos duomenimis, apie ginkluotą ir agresyviai besielgiantį vyrą pranešė jo giminaičiai. Atvykę pareigūnai maždaug pusantros valandos mėgino jį įkalbėti padėti ginklą, tačiau nesėkmingai.
Belaukdamas „Aro“ pareigūnų vyras du kartus iššovė nenustatyta kryptimi, o jiems atvykus – kartą šovė į pareigūnus, tačiau nepataikė. Atsakydami į grėsmę, „Aro“ pareigūnai panaudojo tarnybinius ginklus ir vyrą nukovė.
Pirminiais duomenimis, vyras šaudė iš neteisėtai laikyto ginklo. Koks tiksliai tai buvo ginklas, paaiškės atlikus tyrimą, tačiau manoma, kad jis panašus į medžioklinį šautuvą. Policija taip pat nurodo, kad anksčiau iš vyro jau buvo paimtas vienas ginklas.

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Žuvusio vyro kaimynai Vilius ir Alvydas „TV3 Žinioms“ pasakojo, kad jo elgesys kėlė nerimą.
„Ačiū Dievui, kad jis nieko blogesnio nepadarė. Galėjo ir gimines nušauti. Jeigu žmogus turi ginklą ir yra tokios būklės, lauk nelaimės“, – sakė Vilius.
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Kitas kaimynas, Alvydas, teigė, kad vyras piktnaudžiavo alkoholiu.
„Labai gėrė. Gal jam balti arkliai buvo, gal kažkas nutiko“, – svarstė jis.
Pareigūnams po incidento teikiama psichologinė pagalba, o įvykio aplinkybes toliau aiškinasi teisėsauga.
Anykščių rajonasLietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“nušovė vyrą
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