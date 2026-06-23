Pasieniečiai nustebino uzbeką: pranešė, kad jo vairuotojo pažymėjimas – netikras

Šeštadienio naktį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Jurgio Kybarto pasienio užkardos pareigūnai, patruliavę Vilniaus rajone, ties Vyžiškių kaimu, kelyje Buivydžiai–Lavoriškės–Kena, sustabdė patikrinti automobilį „Mercedes-Benz S400“.
Jį vairavo 30-metis Uzbekistano pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
VSAT pareigūnams užsienietis pateikė 2022 m. Uzbekistane išduotą vairuotojo pažymėjimą, kuris pasieniečiams sukėlė įtarimų dėl autentiškumo.
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Išsamiai patikrinę jį dokumentų tikrinimo detektoriumi ir palyginę su oficialiais dokumentų pavyzdžiais, VSAT pareigūnai nustatė, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas, įtariama, – visiška klastotė.
Jis neatitinka saugių dokumentų gamybos reikalavimų, lyginant su etaloniniu pavyzdžiu, jame trūksta reikiamų apsaugos elementų ir duomenų.
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Pokalbio metu uzbekas teigė nežinojęs, kad vairuotojo pažymėjimas gali būti suklastotas. Jis paaiškino, kad mokėsi vairavimo mokykloje Andižano mieste, Uzbekistane, kur įgijo CE kategoriją, o baigęs mokslus gavo būtent tokį vairuotojo pažymėjimą.
Kartu automobiliu kaip keleivis vyko Azerbaidžano pilietis. Abu užsieniečiai, būdami pasienio ruože, neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų, todėl, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, jiems skirti įspėjimai.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Užsienietis buvo sulaikytas ir laikinai atsidūrė VSAT Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpose.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiVilniaus rajonas
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