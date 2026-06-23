Šalčininkų r. kaime vandalai suniokojo du automobilius

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 22 d. apie 8 val. Šalčininkų r., Kalesninkų seniūnijoje, Daugidonių kaime, pastebėta, kad sudaužyti automobilio BMW 520 langų stiklai, sulaužytas galinio vaizdo veidrodėlis, priekinis žibintas, galiniai gabaritų žibintai, įbrėžti bamperiai.
Taip pat sudaužyti automobilio „Toyota Avensis“ langų stiklai, priekinis žibintas, įbrėžtas priekinis bamperis bei variklio dangtis.
Bendras nuostolis – 20 000 eurų.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
vandalaiŠalčininkų rajonasToyota Avensis
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