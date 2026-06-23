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Šalčininkų r. kaime vandalai suniokojo du automobilius

2026 m. birželio 23 d. 10:19
Lrytas.lt
Šalčininkų policijos pareigūnai ieško vandalų, suniokojusių du automobilius.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 22 d. apie 8 val. Šalčininkų r., Kalesninkų seniūnijoje, Daugidonių kaime, pastebėta, kad sudaužyti automobilio BMW 520 langų stiklai, sulaužytas galinio vaizdo veidrodėlis, priekinis žibintas, galiniai gabaritų žibintai, įbrėžti bamperiai.
Taip pat sudaužyti automobilio „Toyota Avensis“ langų stiklai, priekinis žibintas, įbrėžtas priekinis bamperis bei variklio dangtis.
Bendras nuostolis – 20 000 eurų.
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vandalaiŠalčininkų rajonasToyota Avensis
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