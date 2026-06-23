Savaitė Lietuvos ir Lenkijos pasienyje prasidėjo naujais sulaikymais – įkliuvo dar 6 migrantai

Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, ryte Seinų pasienio apsaugos posto pareigūnai ir teritorinės gynybos pajėgų kariai sulaikė tris Sudano piliečius.
Dar trys žmonės iš Eritrėjos, neteisėtai pėsčiomis kirtę Lietuvos ir Lenkijos sieną, buvo sulaikyti apie 14 val. Punsko valsčiuje, netoli valstybės sienos.
Visi užsieniečiai jau grąžinti Lietuvos pareigūnams.
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Nuo 2026 m. pradžios Lenkijos ir Lietuvos pasienyje sulaikyta beveik 620 žmonių.
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