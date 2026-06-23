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Savaitė Lietuvos ir Lenkijos pasienyje prasidėjo naujais sulaikymais – įkliuvo dar 6 migrantai

2026 m. birželio 23 d. 11:03
Lrytas.lt
Pirmadienį Lenkijos pasieniečiai saugomame pasienio su Lietuva ruože sulaikė dvi naujas migrantų grupes.
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Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, ryte Seinų pasienio apsaugos posto pareigūnai ir teritorinės gynybos pajėgų kariai sulaikė tris Sudano piliečius.
Dar trys žmonės iš Eritrėjos, neteisėtai pėsčiomis kirtę Lietuvos ir Lenkijos sieną, buvo sulaikyti apie 14 val. Punsko valsčiuje, netoli valstybės sienos.
Visi užsieniečiai jau grąžinti Lietuvos pareigūnams.
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