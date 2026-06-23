Savo dėdę peiliu subadęs buvęs pareigūnas ilgam sėdo už grotų 

Už šiuos nusikaltimus teismas Ivanui Karpickui skyrė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 8 metams. Kaltinamasis, kuriam proceso metu buvo taikomos švelnesnės kardomosios priemonės, teismo salėje buvo suimtas nedelsiant.
Šiurpių įvykių grandinė prasidėjo 2025 m. rugpjūčio 27 d. Po viešnagės pas giminaičius Ivanas Karpickas ir jo dėdė automobiliu išvyko į Ignalinos traukinių stotį, iš kurios kaltinamasis turėjo grįžti namo. Transporto priemonę vairavo nukentėjusiojo dėdės draugas.
Kelionės metu jokių konfliktų nebuvo, tačiau Ivanas Karpickas netikėtai iš nugaros kaire ranka apkabino priekinėje keleivio sėdynėje sėdintį dėdę, suvaržydamas jo judesius. Dešinėje rankoje laikydamas civilinėje apyvartoje draudžiamą turistinį peilį, Ivanas Karpickas pradėjo juo pjaustyti dėdės veidą bei kaklo sritį.
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Tik dėl aktyvaus vairuotojo pasipriešinimo, kuris sustabdė automobilį, sudavė užpuolikui į veidą ir sugebėjo išlaisvinti bei išstumti sužeistąjį iš salono, tragiškų pasekmių buvo išvengta.
Vairuotojas vėliau kuprine išmušė peilį iš užpuoliko rankų, o sužeistam dėdei pavyko sustabdyti pro šalį važiavusį greitosios pagalbos automobilį.
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Tuo tarpu Ivanas Karpickas įšoko į paliktą automobilį, juo pasišalino, o stabdomas policijos, taranavo tarnybinę transporto priemonę. Agresija tęsėsi ir greitosios pagalbos automobilyje po sulaikymo – gulėdamas ant neštuvų, jis tris kartus spyrė jam pagalbą teikusiai medikei į galvą. Be to, vėliau atlikus kratą jo namų seife, taip pat rastas neregistruotas dujinis pistoletas.
Teismas visiškai atmetė gynybos versiją, esą kaltinamasis neturėjo tyčios nužudyti, o sužalojimai padaryti netyčia. Teismo motyvuose pabrėžiama, kad smūgiai buvo nutaikyti į gyvybiškai svarbius organus, o dėdė buvo užpultas staigiai, jam esant prisisegus saugos diržu, kas apribojo jo galimybę gintis.
Vertindamas kaltinamojo sąmoningumą, teismas akcentavo, kad Ivanas Karpickas ilgą laiką dirbo policijoje, todėl puikiai suprato savo veiksmų pasekmes.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į sunkinančią aplinkybę – kaltinamojo sunkų girtumą, kas lėmė agresyvų ir neprognozuojamą elgesį.
Kaltinamajam teismas taip pat skyrė baudžiamojo poveikio priemones – iš jo nuspręsta išieškoti nusikaltimo priemone tapusio pavogto automobilio vertę atitinkančią sumą – 3500 eurų bei uždrausta 4 metus vairuoti transporto priemones.
Nukentėjusiai medicinos darbuotojai priteistas 1 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimas, o nelegalūs ginklai ir peilis konfiskuoti ir bus sunaikinti.
Šis Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Panevėžio apygardos teismaspasikėsinimas nužudytinuosprendis
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