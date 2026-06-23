Teismui perduoda byla dėl labai didelio kiekio kvaišalų kontrabandos

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji A. M. ir D. T., veikdami bendrininkų grupėje, Ispanijoje iš nenustatytų žmonių įsigijo 92 paketus, kuriuose buvo beveik 20 kilogramų kanapių ir 3 kilogramai kokaino. Minėtos psichiką veikiančias medžiagos buvo gabenamos A. M. automobiliu, specialiai įrengtoje slėptuvėje.
Manoma, kad, pagal D. T. nurodymą, A. M., nepateikdamas vežamų kvaišalų muitinės kontrolei ir neturėdamas tam leidimo, iš Ispanijos juos vežė į Lietuvą.
Nustatyta, kad D. T. savo automobiliu lydėjo narkotikus gabenusį A. M. Tačiau A. M. vairuojamas automobilis Kalvarijos savivaldybėje buvo sustabdytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnams atlikus kratą minėtame automobilyje buvo rasta slėptuvė, kurioje aptiktas ir paimtas labai didelis – kanapių bei kokaino – kiekis.
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narkotikų kontrabandaBylaprokuratūra
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