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Vilniuje apiplėšta senolė – į policiją kreipėsi kone po dviejų dienų (1)

2026 m. birželio 23 d. 10:05
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlio, apiplėšusio senolę. Moteris į pareigūnus kreipėsi tik praėjus dviem dienoms po nusikaltimo.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 22 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1938 m.) pranešimas, kad birželio 20 d. apie 10 val. Ukmergės r., Ukmergėje, Vaižganto g., nepažįstamas vyras užpuolė ją bei pagrobė krepšį.
Pasa moters, krepšyje buvo piniginė su pinigais, raktų ryšulys, akiniai su futliaru, kiti daiktai. Nuostolis – 126,50 eurų.
Nukentėjusioji, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
plėšimasVilniussenolė

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