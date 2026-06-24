Lietuvos dienaKriminalai

Dar du rusiškai kalbančiais sukčiais patikėję vilniečiai prarado pinigus

2026 m. birželio 24 d. 10:53
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo mažiausiai du naujus ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 23 d. Vilniaus policijoje gautas vyro (gim. 1952 m.) pranešimas, kad balandžio 14 d. apie 12 val. 35 min. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 21 000 eurų. 
Taip pat birželio 23 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1953 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 13 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 5 700 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam žmogui.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
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