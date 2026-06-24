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Lazdijų r. girta moteris nesuvaldė savo automobilio BMW ir trenkėsi į kitą mašiną

2026 m. birželio 24 d. 11:17
Lrytas.lt
Lazdijų policijos pareigūnai tiria aplinkybes avarijos, kuomet girta moteris nesuvaldė savo automobilio BMW ir trenkėsi į kitą mašiną.
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Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, birželio 23 d. apie 21 val. 30 min. Lazdijų r., kelyje Alytus-Seirijai-Lazdijai, Paplentės g., Seiliūnų kaimo teritorijoje, girta (1,86 prom. alkoholio) moteris (gimusi 2000 m.) vairuodama automobilį BMW nepasirinko saugaus greičio, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vyro (gim. 1960 m.) vairuojamu automobiliu „Volvo XC90“ su priekaba.
Eismo įvykio metu apgadinti automobiliai, žmonės nenukentėjo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. BMW vairuotojai be kita ko dabar gresia ir iki metų nelaisvės.
girta moterisgirtas vairuotojasLazdijų rajonas
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