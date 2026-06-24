Lenkijos pareigūnai vos spėja gaudyti per Lietuvą prasmukusius migrantus ir jų vedlius – per parą sulaikyta daugiau nei pusšimtis

Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, birželio 23 d. Lietuvos pasienyje buvo sulaikyti 46 migrantai ir dar 7 jiems nelegaliai sieną kirsti padėję žmonės.
Seinų pasienio apsaugos posto atsakomybės zonoje, buvo sulaikyti 11 Afganistano piliečių, vienas Pakistano pilietis ir keturi Gruzijos piliečiai.
Pasieniečiai taip pat informuoja, kad automobilio „Mitsubishi“ su lenkiškais valstybiniais numeriais vairuotojas ignoravo pareigūnų signalus sustoti ir bandė pasprukti. Po trumpo persekiojimo vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės ir nuvažiavo į pakelės griovį. Metęs automobilį vyras bandė pasprukti pėsčiomis, bet buvo sučiuptas.
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Jo automobilyje rasta 12 žmonių, neteisėtai kirtusių Lietuvos ir Lenkijos sieną. Netoliese buvo sustabdytas dar vienas automobilis, kuriame važiavo trys Gruzijos piliečiai. Manoma, kad jie turėjo užtikrinti nuo pareigūnų sprukusio automobilio saugumą.
Rutka-Tartako pasienio apsaugos posto pareigūnai taip pat sulaikė penkis žmones iš Bangladešo gabenusį Gruzijos pilietį.
Rutka-Tartak pasieniečiai taip pat identifikavo dar keturias migrantų grupes, kurios pėsčiomis kirto Lietuvos ir Lenkijos sieną.
Nuo 2026 metų pradžios sulaikyti 67 žmonės, migrantams padėję neteisėtai atvykti į Lenkiją.
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