Pas Kazlų Rūdoje siautėjusį mušeiką po sulaikymo rasta narkotikų

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, birželio 23 d. laikotarpyje nuo 17 val. 30 min. iki 19 val. 30 min., Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus g. ir Ateities g., vyras (gim. 1996 m.) vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir trikdė visuomenės rimtį ir tvarką, bei smurtavo prieš du vyrus (gimę 2004 m. ir 1973 m.).
Apie 20 val. 01 min. sulaikius įtariamąjį (gim. 1996 m.) ir pasodinus jį į tarnybinio automobilio laikino sulaikymo kamerą, pas jį buvo rasta sintetinė, kristalizuota galimai narkotinė medžiaga – kristalai.
Policijos departamentas praneša, kad birželio 24 d. apie 2 val. 34 min. Marijampolės apskrities VPK ilgalaikio sulaikymo patalpoje, sulaikytasis vyras (gim. 1996 m.), agresyviai besielgdamas daužė kameros duris, apgadino kitą turtą.
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Vyras uždarytas į Kauno apskrities VPK areštinę. Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
viešosios tvarkos pažeidimasNarkotikaiKazlų Rūda
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