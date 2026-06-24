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Vos už kelių šimtų metrų nuo policijos komisariato Vilniuje sumuštas ir apiplėštas vyras

2026 m. birželio 24 d. 10:38
Lrytas.lt
Vilniuje vos už kelių šimtų metrų nuo modernaus policijos komisariato sumuštas ir apiplėštas vyras. Nusikaltėliai ieškomi.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 23 d. apie 19 val. 55 min. Vilniuje, D. Gerbutavičiaus g., viešoje vietoje, kol kas nenustatyti nusikaltėliai sumušė vyrą (gim. 1987 m.), o vėliau, apie 20 val. 08 min., Sietyno g., grasindami nukentėjusiajam, pagrobė kuprinę su daiktais.
Nusikaltimas įvykdytas vos už kelių šimtų metrų nuo modernaus policijos komisariato, kuris nuo 2024 m. kovo mėnesio įsikūręs toje pačioje Sietyno g.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir dėl plėšimo.
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