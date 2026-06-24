Vos už kelių šimtų metrų nuo policijos komisariato Vilniuje sumuštas ir apiplėštas vyras

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 23 d. apie 19 val. 55 min. Vilniuje, D. Gerbutavičiaus g., viešoje vietoje, kol kas nenustatyti nusikaltėliai sumušė vyrą (gim. 1987 m.), o vėliau, apie 20 val. 08 min., Sietyno g., grasindami nukentėjusiajam, pagrobė kuprinę su daiktais.
Nusikaltimas įvykdytas vos už kelių šimtų metrų nuo modernaus policijos komisariato, kuris nuo 2024 m. kovo mėnesio įsikūręs toje pačioje Sietyno g.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir dėl plėšimo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.