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Kaune vagių grobiu tapo automobilis „Toyota RAV4“

2026 m. birželio 25 d. 08:34
Lrytas.lt
Trečiadienį policija gavo pranešimą apie Kaune pavogtą automobilį „Toyota RAV4“.
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Šio 2019 metais pagaminto automobilio kaune esančioje stovėjimo aikštelėje buvo pasigesta 8 val. 50 min.
Vagių padaryta žala įvertinta 22 000 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Toyota RAV 4KaunasVagystė
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