Kauno greitojo maisto restorane – dviejų girtų vyrų išpuolis

Pareigūnams teko tramdyti du čia įsisiautėjusius girtus vyrus.
Apie girtų klientų išpuolį restorano darbuotojai pranešė 01.20 val.
Paaiškėjo, kad čia vyras (gim. 1995 m.) į ieną metė ir sudaužė nuo prekystalio pagriebtą skambutį, po to į sieną sviedė sulčių pakelį.
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Kitas vyras (gim. 1990 m.) taip pat elgėsi agresyviai, keikėsi.
Policija sulaikė abu restorane siautėjusius vyrus ir uždarė juos į areštinę.
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Vienam sulaikytajam (gim. 1990 m.) buvo nustatytas 2, 09 prom. girtumas. Kitas tikrintis blaivumą atsisakė.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
KaunasPolicijarestoranas
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