Klaipėdos apskrityje vagys brovėsi į prekyvietes

Tądien buvo gautas uždarosios akcinės bendrovės pareiškimas, kad naktį į trečiadienį, 2 val. 55 min., Taikos prospekte., Klaipėdoje, išdaužus vitrininio lango stiklą buvo patekta į patalpas ir pavogti įmonei priklausantys du nešiojamieji kompiuteriai „Lenovo“. Žala – apie 5700 eurų.
2 val. 58 min., Topolių akligatvyje, Kretingoje, prekybos centre, išdaužus stiklą buvo pagrobtas nenustatytas kiekis alkoholinių gėrimų. Padaryta žala tikslinama.
9 val. 15 min. buvo gautas pranešimas, kad, Klaipėdos rajone, Slengiuose, iš atviro tipo prekybinės palapinės pavogti 4 arbūzai, kurių bendra vertė preliminariai apie 190 eur.
Susiję straipsniai
Dėl vagysčių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
KlaipėdaKretingaKlaipėdos rajonas
Rodyti daugiau žymių